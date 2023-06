Olanda-Italia, Mancini: Cercheremo di vincere per il terzo posto

Mancini presenta la sfida dell’Italia contro l’Olanda di Nations League che vale il terzo posto nella competizione.

«Gioca Retegui? Sì, sicuro. Era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare, è una partita importante, cerchiamo di vincere anche se non c’è il primo posto in ballo. Questa fase di qualificazione di Nations League è stata giocata con calciatori giovani, che forse non conoscevate nemmeno. Il progetto è già partito. C’era il Mondiale under20, l’Under21… Avevamo Bastoni che il giorno prima della partenza si è ammalato, qualche problema lo abbiamo avuto».