Marco Martini si riscopre attraverso il suo primo libro “Sogna Vivi Realizza”. Un viaggio vulnerabile e personale dove trarre ispirazione.

Marco Martini si riscopre attraverso il suo primo libro, l’intervista.

“Sogna Vivi Realizza” è in viaggio verso Casa Sanremo Writers 2024

In questo articolo, abbiamo il piacere di immergerci nel mondo di Marco Martini, un artista e scrittore che ha trasformato il suo viaggio introspettivo in un’opera letteraria ispiratrice.

“Sogna Vivi Realizza” non è solo un libro, ma il racconto di un percorso di crescita e scoperta personale.

Attraverso le sue parole, Marco ci guida in un viaggio di autoscoperta, mostrandoci come la vulnerabilità e i sogni possano diventare fonte di forza e ispirazione.

Dopo un percorso di studi artistici e una carriera nell’artigianato, hai scelto di condividere il tuo viaggio introspettivo attraverso il libro “Sogna Vivi Realizza”. Cosa ti ha spinto a raccontare questa esperienza?

““Sogna Vivi Realizza” è nato da una forte intolleranza verso la mia sofferenza. Ho ventinove anni, per alcuni posso essere tanti, per altri pochi.

La mia verità è che ho trascorso la maggior parte delle mia esistenza convinto di non poter meritare una vita migliore di quella alla quale ero abituale.

Una parte di me, ai tempi predominante, credeva davvero fossi destinato alla sofferenza per il resto dei miei giorni.

“Sogna Vivi Realizza” è il frutto maturato dall’immane desiderio di sradicare completamente questa mia convinzione, permettendomi di tornare a sognare come un bambino che, ad oggi, è affiancato dalla persona adulta che sono.”

Il tuo libro d’esordio è stato selezionato per Casa Sanremo Writers 2024, una vetrina prestigiosa. Cosa significa per te questa opportunità e quali aspettative hai per l’evento?

“Ad oggi sto vivendo un sogno ad occhi aperti. Se devo essere sincero, non ho ancora realizzato quanto sia accaduto nei mesi scorsi.

Mi sono ritrovato spesso nella situazione in cui le mie lacune erano evidenti. Nonostante tutto, sono molto grato di quanto accaduto, mi è stata donata l’opportunità di migliorare, mettendomi in discussione ogni giorno.

Casa Sanremo Writers sarà un momento straordinario per celebrare i risultati conseguiti, nonché uno stimolo ulteriore per migliorare, avendo l’opportunità di confrontarmi con professioni di ogni genere e parte dell’Italia.”

In “Sogna Vivi Realizza” parli della scoperta della tua parte più vulnerabile e dei tuoi sogni. Qual è il messaggio principale che desideri trasmettere ai lettori attraverso la tua storia?

“C’è un meraviglioso detto indiano che recita: “Alle volte, mente e corpo devono rallentare per permettere alla prorpia anima di raggiungerli.”

Due anni fa ho deciso di fermarmi e ascoltarmi con amore e curiosità.

Quando ho iniziato a raschiare il fondo del barile nel quale ero abituato giacere nella totale sofferenza e sfiducia ero certo che nel mio percorso introspettivo avrei incontrato paure, delusioni, volti e nomi del mio tormentato passato, ma non avrei mai creduto che al di sotto di quel sottilissimo e tenebroso manto potesse esserci una miniera di diamanti.

Quello che stiamo vivendo in questo periodo storico contraddistinto dalla velocità e dall’insoddisfazione, per quanto sia sgradevole, racchiude una straordinaria opportunità di evoluzione per gli esseri umani.

È necessario fermarsi per poter accogliere questo preziosismo messaggio. Non potremmo mai vedere il riflesso della persona che siamo in una pentola d’acqua che bolle.”

Dopo un’adolescenza complessa, hai intrapreso un viaggio di cambiamento. Come hai affrontato le sfide personali durante la scrittura del libro e cosa hai imparato da questa esperienza?

“Inizialmente è stato tutto molto caotico. Cercare di comprendere le emozioni di cui sono stato ostaggio per molti anni è stata indubbiamente la parte più complessa della scrittura, senza tenere presente le lacune professionali:

non possedevo un computer, non sapevo mandare una e-mail correttamente e, quando ho contattato la casa editrice per presentare il mio manoscritto, mi sono dimenticato di scrivere il mio nome e cognome nel messaggio.

Ma come direbbe una Donna dai capelli ricci e dalla risata contagiosa: “la migliore organizzazione è essere pronti a tutto.”

In questa straordinaria avventura sono maturato molto e mi è stata indirettamente concessa la possibilità di raffinire le mie qualità esistenti e superare i miei evidenti limiti, comprendendo come la sicurezza sia vana se non preceduta dal coraggio.

Sono sempre stato una ragazzo chiuso in sé stesso e tendente alla procrastinazione, non perché non avessi molti sogni nel cassetto, ma perché credevo di non potermi meritare la vita che ho sempre sognato.

Grazie a questa meravigliosa, e a tratti traumatizzante esperienza, ho capito di essermi sempre sottovalutato nella vita e che i primi a crederci dobbiamo essere noi perché nessuno potrà farlo al posto nostro.

Noi siamo i protagonisti del nostro film, e come tali, abbiamo la possibilità di renderlo straordinario.”

Come vedi il ruolo della letteratura nel promuovere la consapevolezza di sé e la crescita personale?

“La letteratura è l’arte fondamentale nel promuovere la ricchezza interiore. Ci permette di osservare con lenti diversi la realtà che ci circonda e la nostra vita, permettendoci di aprirci al mondo grazie ad una nuova curiosità.

Letteratura, consapevolezza e crescita personale, sono elementi equivalenti: se cresce la prima, indirettamente si intensificano anche le altre.”

