Al via tra qualche ora, alle 20.30, l’anticipo della 21^ giornata di serie B tra Sampdoria e Parma.

Partita non semplice per mister Pirlo che è alle prese con numerose assenze ed il mercato che può destabilizzare alcuni protagonisti della sua rosa.

Il Parma sente il profumo della serie A essendo prima in classifica della serie cadetta ed è fiducioso.

Sampdoria – Parma: le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Yepes, Ricci, Giordano; Verre, Depaoli; De Luca. All. Pirlo.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Circati, Osorio, Del Prato; Estevez, Sohm; Bernabé, Man, Benedyczack; Bonny. All. Pecchia.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Sampdoria – Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sampdoria – Parma, si svolge questa sera alle ore 20,30 al Luigi Ferraris e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.