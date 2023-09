Marassi, detenuto nordafricano tenta la fuga: ferito agente Polizia penitenziaria

Un agente di polizia penitenziaria e’ rimasto ferito ieri mattina nel carcere di Genova Marassi per fermare il tentativo di fuga di un detenuto di origini maghrebine dalla seconda sezione.

Secondo quanto riferito dai responsabili del sindacato Uilpa Polizia penitenziaria, il poliziotto, che ha rincorso nel corridoio e poi bloccato il detenuto straniero, ha riportato lesioni a due costole e una distorsione alla caviglia.

Al Pronto soccorso gli e’ stata assegnata una prognosi di 12 giorni.

“Rivolgiamo un ennesimo appello – hanno riferito dal sindacato Uilpa – al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo affinché si adottino concrete iniziative di carattere emergenziale che mirino da un lato a immediate assunzioni straordinarie per potenziare concretamente, al di là dei proclami, il Corpo di Polizia penitenziaria, mancante di ben 18mila unità, e dall’altro a riforme complessive che possano imprimere efficacia all’esecuzione penale. In particolare, a quella inframuraria anche attraverso la revisione del modello custodiale e l’efficace gestione dei detenuti malati di mente”.

L’istituto penitenziario di Marassi conta attualmente la presenza di 715 detenuti, di cui la maggior parte stranieri: sono praticamente esauriti i posti per eventuali nuovi arrestati.