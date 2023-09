Be Seagulls comincia la Campagna Abbonamenti della Pallacanestro Sestri con la pubblicazione del calendario definitivo

da parte del Comitato Regionale Toscana della FIP

comincia anche la Campagna Abbonamenti della Pallacanestro Sestri: #BeSeagulls. È partito dunque

il conto alla rovescia della Serie B, categoria che torna a Genova a 15 anni di distanza dall’ultima volta.

Per l’occasione i Saegulls torneranno in quello che è stato il loro campo di casa fino a qualche stagione

fa: il PalaFigoi di Via Borzoli.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire dal 19 settembre, il martedì e il giovedì alla Tea

Benedetti dalle 16:00 alle 22:00, compreso il giorno dell’esordio casalingo al PalaFigoi, domenica 1°

ottobre alle 18:00 contro Scuola Basket Arezzo. L’abbonamento sarà valido per tutte le 11 partite di

Regular Season e per le quattro sfide della Seconda Fase.

Ci sarà anche la possibilità di prenotare gli abbonamenti per poi ritirarli il giorno della partita, così come

sono previsti sconti famiglia e per società sportive. Cosa garantisce il Season Ticket? Sarà garantita una

scontistica del 10% sul merchandising della Pallacanestro Sestri, nonché una maglietta in omaggio per i primi 50 abbonati.

Tutte le tariffe presenti sul sito ufficiale della società, così come anche il calendario ufficiale del campionato.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la società al numero 3281115317.