Manta imprigionata nella Baia delle Favole riguadagna il mare aperto

La grande manta che l’altro giorno ha lottato per uscire dalla della Baia delle Favole a Sestri Levante è riuscita a riconquistare il mare aperto.

Alla fine dei tanti tentativi per riportarla in acqua profonda, sono stati alcuni bagnini e due ormeggiatori a immobilizzare la manta spostandola in mare tra gli applausi di centinaia di turisti.

L’esemplare finito nella Baia delle Favole molto probabilmente stava inseguendo un branco di acciughe e farebbe parte di un branco.

Un pescatore professionista sostiene che in zona ce ne siano decine e tutte di grandi dimensioni e di un peso stimato superiore ai 300 chilogrammi: “Ieri solo nelle mie reti ce ne sono finite tre e non potendole issare a bordo in considerazione del loro peso, ho dovuto tagliare la rete”.

I pescatori della marineria di Sestri Levante sono preoccupati dalle presenza delle mante. Il fenomeno non è nuovo, ma così numerose sono state avvistate raramente.

“Delfini e mante sono come i cinghiali a terra fanno danni e si moltiplicano facilmente” hanno spiegato i pescatori.

Gli studiosi hanno riferito che l’anomala presenza di mante sarebbe dovuta all’innalzamento della temperatura dell’acqua del mare e con la presenza in questo periodo di enormi branchi di acciughe tra Genova e La Spezia.