Sgominata banda del finto tecnico dell’acqua

Riconosciuto ed incastrato per gli occhi azzurri

Nella mattinata di martedì 19 giugno 2023, su delega della Procura della Repubblica di Genova, la Polizia ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, Pietro Bianchi, Claudio De Colombi e Cristoforo Held Gjozef, gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso tra loro, dei reati di tentata rapina aggravata e tentato furto in abitazione in danno di anziani.

Il provvedimento restrittivo compendia l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica ed avviata dagli investigatori della Squadra Mobile in seguito alla commissione di due tentativi di rapina effettuati rispettivamente nelle delegazioni di Sturla – Quarto e San Fruttuoso lo scorso 29 novembre 2022.

In quelle occasioni due vittime ultrasessantacinquenni, avevano riferito che uno sconosciuto, distinguibile dal particolare degli occhi azzurri, fingendosi tecnico comunale al fine di rapinare le parti offese di ori e valori, aveva vaporizzato una sostanza tossica che aveva causato una sensazione di stordimento alle anziane.

L’analisi dei filmati di videosorveglianza consentiva di individuare due uomini sospetti che a bordo di uno scooter, risultato avere targa clonata, si allontanavano dal luogo del delitto.

Le successive verifiche permettevano di identificare il conducente nel Pietro Bianchi, il quale unitamente ai complici De Colombi ed Held, si rendeva responsabile di altri due episodi dalle modalità similari.

L’attività criminale veniva interrotta il 27 marzo 2023 quando personale della Quinta Sezione della Squadra Mobile traeva in arresto in flagranza di reato Bianchi e De Colombi per due episodi delittuosi dal medesimo modus operandi commessi a Varazze e Celle Ligure.

In quella circostanza la perquisizione domiciliare dell’appartamento di uno degli indagati aveva permesso di rinvenire materiale utile alla contraffazione di targhe, strumenti atti allo scasso, ricetrasmettitori e nebulizzatori contenenti sostanza a base di oleoresin capsicum, destinati appunto alla simulazione di perdite dalle tubature degli appartamenti e allo stordimento delle vittime.

A seguito dell’arresto, convalidato dall’Autorità Giudiziaria che disponeva la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati, si procedeva ad effettuare una complessa attività di analisi degli elementi raccolti che consentiva di raccogliere elementi indiziari anche a carico di Held in merito ad un tentativo di furto in abitazione commesso in complicità con Bianchi.

Sulla scorta del quadro indiziario così raccolto, e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i tre indagati.

Il provvedimento è stato eseguito in carcere per Bianchi e De Colombi, mentre Held è stato rintracciato nel ponente genovese.

