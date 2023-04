Loano, barca a vela in difficoltà soccorsa dalla Guardia Costiera

Nel primo pomeriggio della giornata di mercoledì 19 Aprile è pervenuta, presso la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona, una segnalazione riguardante un’unità da diporto a vela con motore ausiliario in difficoltà in prossimità del Porto di Loano (SV).

L’unità, con due persone a bordo, a seguito di un’avaria al motore, era rimasta in balia del moto ondoso avvicinandosi pericolosamente alla costa.

Uno dei membri dell’equipaggio ha, quindi, richiesto soccorso.

La Guardia Costiera di Savona ha immediatamente disposto l’intervento della dipendente motovedetta CP 864 e richiesto il supporto da terra del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo Loano-Albenga.

La M/V CP 864 giunta sul posto, procedeva, con l’ausilio di un’unità della società Anfibia Sub di Loano, a mettere in salvo le persone coinvolte e in sicurezza l’unità da diporto, che è stata in serata ormeggiata nel porto di Loano.

Anche i due diportisti, entrambi in buone condizioni di salute, venivano sbarcati, fortunatamente, con solo un grosso spavento.

Sono in atto, a cura dei militari della Guardia Costiera, gli accertamenti di rito.