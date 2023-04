Genoa, Dionisi arbitra il match del Tombolato contro il Cittadella

La Commissione Arbitri Nazionale ha affidato la direzione della partita tra Cittadella e Genoa, valida per la 34ma giornata della Serie BKT e in programma sabato allo stadio Tombolato (ore 14), all’arbitro Federico Dionisi appartenente alla sezione Associazione Italia Arbitri dell’Aquila. Nel ruolo di assistenti arbitrali sono stati designati dalla CAN Marco Scatragli e Davide Moro, in rappresentanza delle sezioni di Arezzo e Schio. Il quarto ufficiale è l’arbitro Maria Marotta della sezione di Sapri. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Vmo Luca Banti (sezione di Livorno), con il supporto dell’assistente Vmo Oreste Muto (sezione di Torre Annunziata).