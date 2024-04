Morego, a fuoco abitazione: danni gravi. I VVF salvano donna

L’incendio è avvenuto in via Borneto

Un incendio decisamente rilevante è avvenuto la scorsa notte in via Borneto in località Morego, a Genova.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, il tetto della palazzina di tre piani era già completamente compromesso dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo la donna che era ancora all’interno e attaccato l’incendio.

Data l’estensione ed il solaio in canniccio, anche il terzo piano è stato coinvolto.

Il lavoro è proseguito tutta la notte ed anche oggi proseguiranno le opere di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

Molto ingenti i danni e abitazione non agibile.

