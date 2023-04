Rublev trionfa all’ATP di Montecarlo: la classifica del ranking, i record di Nadal e Djokovic

Il torneo di Montecarlo su terra battuta ha consegnato agli appassionati tantissime emozioni sulle scommesse del tennis, con Rublev che ha trionfato nella finale contro Rune e quest’ultimo che ha vinto nelle semifinali contro il tennista italiano Sinner, che ha combattuto negli ultimi due set fino allo stremo delle forze. Un altro match di altissimo livello è stato il derby italiano tra Musetti e Sinner nei quarti di finale. Scopriamo come cambia il ranking ATP e quali sono i record di Nadal e Djokovic da battere.

La classifica del Ranking ATP

Ed è proprio il serbo a dominare la classifica del Ranking ATP dopo la vittoria del suo decimo Australian Open, segue al secondo posto l’ex numero 1 Carlos Alcaraz, giovane promessa del tennis che a diciannove anni ha già scalato la classifica vincendo gli US Open 2022.

Al terzo posto c’è il tennista russo Medvedev, segue l’asso norvegese Casper Ruud, mentre perde qualche posizione Tsitsipas. Al sesto posto c’è Rublev mentre Rune sale verso la sua migliore posizione mai raggiunta, la settima, così come Sinner che si piazza all’ottavo posto diventando il miglior italiano in classifica. Per Nadal soltanto il tredicesimo posto, ma bisognerà attendere gli altri tornei Open per capire dove potrà arrivare in questa stagione.

I record di Djokovic e Nadal da battere

Il tennista serbo e l’asso spagnolo sono i due atleti favoriti per la vittoria delle scommesse tennis sul Grande Slam, perché vantano un’importante tradizione da record assoluti nella storia del tennis.

Djokovic ha ottenuto la vittoria del Grande Slam Virtuale, conosciuto anche come Piccolo Slam, ossia il trionfo consecutivo in tutti e 4 gli Open non in 1 anno ma in 2 anni. Per il campione serbo questo record è stato raggiunto nel biennio 2015 – 2016.

Rafael Nadal ha conquistato il Grande Slam d’Oro, ossia la vittoria del Grande Slam in carriera unita al trionfo nelle Olimpiadi con conseguente vittoria della medaglia d’oro. Il campione spagnolo ha ottenuto questo record dal 2005 al 2010.

Per quanto riguarda i tornei del Grande Slam, Djokovic e Nadal detengono il record assoluto di tornei Open vinti: 22. Diversa la situazione nei record dei tornei ATP, dove il tennista che ha vinto più titoli è Jimmy Connors a quota 109, segue Federer con 103 titoli e al terzo posto c’è Lendl con 94 titoli ATP vinti.

Djokovic e Nadal restano i tennisti più forti ancora in carriera per quanto riguarda questa speciale classifica, e si trovano a un passo dal terzo posto, perché il serbo ha vinto 93 titoli ATP, mentre lo spagnolo insegue a quota 92.

Tra tutti i record assoluti che Djokovic e Nadal hanno fissato nella classifica all time del tennis, uno dei più curiosi (e non poteva essere altrimenti) riguarda il maggior numero di match disputati fra i due, infatti, questa è la rivalità più longeva e intensa di sempre, incominciata con il primo match nel 2006 e arrivata a 59 partite nel 2022. Il risultato parziale è di 30 vittorie per Djokovic e 29 per Nadal, ma nella prima e nell’ultima gara disputata, ha sempre trionfato il tennista spagnolo.