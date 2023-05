Lavori urbani a Chiavari. Comincia sulle strade cittadine l’asfaltatura per un importo totale di 250 mila euro.

Lavori urbani a Chiavari, le info.

Ad eseguire gli interventi la ditta Cigiemme s.n.c. di Mezzanego. Il primo lotto inizierà venerdì 5 maggio e interesserà via Parma, partendo dalla curva di San Lazzaro, e proseguirà a tratti in via Piacenza e in viale Kasman lato fiume.

“Inizieremo con il ripristino delle strade maggiormente trafficate, la prima parte di lavori comprenderà circa 954 mq – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Sono interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini che percorrono quotidianamente le strade di Chiavari”.