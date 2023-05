L’altare di Bartolomeo Lomellini torna a Genova

Dopo più di un secolo un’opera profondamente legata alla città fa ritorno a Genova grazie al’altare con l’Immacolata Concezione di Francesco Maria Schiaffino, il principale scultore genovese del suo tempo. Goldfinch Fine Arts, galleria specializzata in arte antica con sede in via Garibaldi 8, è lieta di annunciare un importante ritrovamento.

Torna dopo più di un secolo un’opera profondamente legata alla città di Genova. Parliamo dell’altare con l’Immacolata Concezione di Francesco Maria Schiaffino, il principale scultore genovese del suo tempo.

L’opera, scolpita tra il 1753 ed il 1756 per la cappella del palazzo del Magnifico Bartolomeo Lomellini (attualmente Via Bensa 2) colpisce per la sua altissima qualità e per un perfetto stato di conservazione.

La famiglia Lomellini – da metà del ‘500 proprietaria dell’isola di Tabarka – deteneva il monopolio della pesca del corallo e finanziò la ristrutturazione della Basilica dell’Annunziata del Vastato, la maggior impresa artistico-architettonica del Seicento genovese.

La scultura di Schiaffino sarà visibile a tutti gratuitamente negli spazi della Goldfinch Fine Arts in via Garibaldi 8 dal 19 maggio al 1 luglio 2023.