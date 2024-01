La Spezia, durante un controllo trovato con la coca nella sigaretta elettronica 

Ieri, alle ore 11.50 in centro La Spezia, i controlli della Polizia hanno consentito di individuare e identificare un soggetto detentore di 18 involucri di cellophane termosaldati, occultati nella sigaretta elettronica, contenenti cocaina pronta per lo spaccio.

Infatti, ieri mattina, venerdì 19 gennaio, l’attenzione degli operatori veniva attirata da un soggetto incappucciato che si aggirava tra le auto in sosta muovendosi in maniera molto sospetta.

L’uomo, che alla vista della Volante della Polizia tentava di nascondersi tra le automobili, veniva fermato per l’identificazione ma, da subito, esternava contrarietà, ostilità e insofferenza.

In considerazione del comportamento nervoso e non collaborativo della persona, gli agenti che procedevano ad identificare il soggetto, lo sottoponevano ad un controllo approfondito che consentiva di rinvenire, occultati nella sua sigaretta elettronica, 18 involucri di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 4,18 grammi.

L’uomo veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la sostanza sottoposta a sequestro penale.