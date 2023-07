La Serie B Interregionale è alle porte per la Pallacanestro Sestri, e Genova torna nella Serie cadetta dopo quindici anni

. Sono stati delineati dalla FIP i gironi, con i Seagulls che sono stati inseriti

nell’area geografica toscana anziché quella piemontese, come ipotizzato alla vigilia.

Un Girone B che vede la partecipazione di squadre di grande tradizione e di alto livello, con l’aggiunta

dei sestresi e dei piemontesi del Derthona Basket Lab. Da segnalare anche il derby ligure contro lo Spezia

Basket Club, seconda compagine regionale di categoria.

La formula prevede una prima fase con un girone all’italiana, in cui i sestresi affronteranno tutte le

avversarie in casa e in trasferta, seguita poi da una seconda fase. Le prime quattro di ogni girone saranno

inserite nel Girone Play-in Gold, quelle dalla quinta all’ottava nel Girone Play-in Silver, mentre quelle

dalla nona alla dodicesima al Girone Playout, sempre conservando i punti ottenuti nella prima fase con

le squadre del proprio girone.

Le prime quattro del Girone Play-in Gold accedono ai Playoff così come

le prime due del Girone Play-in Silver, mentre le ultime due del Girone Playout retrocedono in Serie C e

la terzultima effettuerà uno spareggio salvezza.

Questo il commento di Coach Guida: «Abbiamo tutti voglia di iniziare e di metterci alla prova. Sappiamo

che sarà un girone complesso, non semplice, ma stiamo lavorando per arrivare ai nastri di partenza pronti

a competere. Vogliamo ben figurare».

Questo il commento di Davide Mariotti, Presidente dei Seagulls: «È un girone molto impegnativo, fatto

da piazze storiche del basket italiano. Approcciamo questo campionato con l’umiltà degli ultimi arrivati,

pronti a dare battaglia su ogni campo. C’è tanto lavoro da fare ma non vediamo l’ora di iniziare».