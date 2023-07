Più parcheggi rosa a Chiavari, sosta per massimo di 3 ore e contrassegno obbligatorio bene in vista per evitare multe

A Chiavari salgono a quattro i parcheggi destinati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini sino ai due anni. A quelli già presenti in piazza Roma e in piazzale Don Nando Negri, si aggiungono gli stalli di piazza N. S. dell’Orto, accanto a Palazzo Bianco, e di via Ghio all’ingresso dell’ospedale. La sosta, regolamentata da disco orario per una massimo di tre ore, è consentita solo a chi è in possesso del contrassegno rosa, da esibire sull’auto.

Per ottenerlo è necessario inoltrare la richiesta sul sito www.comune.chiavari.ge.it, compilando la modulistica presente nella sezione Istanze Online – occupazione suolo pubblico, e stampare il pdf che verrà creato al termine della procedura. Il pass è valido sino al compimento del secondo anno di età del bambino.

“Un’attenzione ulteriore verso la famiglie e le donne in gravidanza. Abbiamo deciso di aumentare il numero complessivo inserendo due nuovi stalli rosa, uno all’entrata dell’ospedale di Chiavari, in modo da renderne più comodo l’accesso, e un secondo accanto al municipio, per raggiungere facilmente il centro storico.

La sosta non sarà più libera, ma a disco orario, e chi vorrà usufruirne dovrà munirsi dell’apposito pass – afferma l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Garibaldi – Questa mattina sono iniziate le operazioni di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale sotto al comune, domani proseguiranno nel resto della città”.