L’8 marzo di Moby e Tirrenia: il secondo passeggero viaggia gratis

Genova – Oggi è la Giornata internazionale della donna.

Con Moby e Tirrenia l’8 marzo diventa non solo la Giornata internazionale della donna, ma anche quella di tutti i passeggeri che scelgono di raggiungere Sardegna, Sicilia e Corsica con le navi delle compagnie delle famiglie italiane.

Infatti, per chi prenota da oggi al 10 marzo c’è lo sconto del cento per cento (al netto di tasse, diritti e competenze) sulla tariffa passeggero per ogni adulto accompagnato da almeno un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante che prenoti contemporaneamente.

Lo sconto sarà applicato sulla tariffa di passaggio ponte – ovviamente sempre con la possibilità di prenotare eventuali cabine o poltrone a pagamento.

L’offerta vale per le partenze Moby per Sardegna e Corsica e Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa da oggi al 30 settembre e per le tratte Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, per i posti disponibili riservati all’iniziativa. E, come sempre, è cumulabile con le altre promozioni di Moby e Tirrenia.

Un ulteriore motivo per raggiungere le località di vacanze più amate di Sardegna, Sicilia e Corsica con le navi di Moby e Tirrenia.

Che, quest’anno, regalano ulteriori sorprese: le nuove Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti più grandi e green al mondo, saranno in linea contemporaneamente a partire dal 18 marzo sulla Livorno-Olbia-Livorno, rivoluzionando il concetto stesso di viaggio in traghetto, con standard da nave da crociera e servizi di bordo e gastronomia di assoluta eccellenza, con un intero ponte dedicato alla ristorazione e cucine a vista.

L’ingresso in linea delle due nuove ammiraglie porterà a un positivo effetto su tutte le linee, con navi più nuove e capienti su ogni tratta e un network di rotte unico a cui quest’estate si aggiungono alle linee classiche la Genova-Ajaccio, con prolungamento a Porto Torres, la Piombino-Bastia e la Genova-Golfo Aranci, oltre a un potenziamento della linea Civitavecchia-Olbia.