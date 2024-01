Arriva a Livorno la Moby Legacy, il Gigante dei Traghetti

Le caratteristiche e le novità della nuova nave gemella della Moby Fantasy

La Moby Legacy, gemella del traghetto più grande del mondo, ha fatto il suo debutto nel porto di Livorno, dopo una traversata di 32 giorni e 14.000 miglia nautiche.

Questa imponente nave del Gruppo Moby, paragonabile alla Moby Fantasy, raggiungerà presto le acque sarde, operando sulla rotta Livorno-Olbia a partire dal 17 febbraio prossimo.

Moby Legacy, le caratteristiche

Con una lunghezza di 237 metri, una larghezza di 32 metri e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, la Moby Legacy è attualmente il traghetto passeggeri più grande del mondo, insieme alla sua gemella Moby Fantasy.

Queste imbarcazioni possono accogliere fino a 3.000 passeggeri e offrono 3.850 metri lineari di spazio per il carico rotabile. Ciò che distingue ulteriormente la Moby Legacy è l’adozione di elevati standard di sostenibilità, posizionandola all’avanguardia in termini di tecnologia e tutela ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni.

Il Comandante Massimo Pinsolo, che ha guidato la Moby Legacy attraverso tre oceani, condivide la sua emozione per questo notevole viaggio e si prepara ad accogliere i passeggeri sulla rotta Livorno-Olbia.

In occasione del lancio della Moby Legacy, la compagnia ha introdotto una speciale tariffa promozionale “Moby Legacy”, valida per i viaggi sulla tratta Livorno-Olbia-Livorno. Questa offerta speciale, a partire da 54,80 euro per un passeggero con auto al seguito, è disponibile per le prenotazioni effettuate dal 10 gennaio 2024 fino al 30 settembre 2024, con posti limitati riservati all’iniziativa.

L’arrivo della Moby Legacy segna un nuovo capitolo nell’offerta di traghetti Moby, promettendo un’esperienza di viaggio eccezionale con le sue caratteristiche uniche e la sua attenzione alla sostenibilità ambientale.