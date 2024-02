Investito da un’auto in via Fillak: è grave

Questa notte, intorno all’una un 25enne è stato investito da una macchina in via Fillak a Genova Sampierdarena ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

L’incidente, da una prima ricostruzione fatta dalla sezione infortunistica della polizia locale, sarebbe avvenuto mentre l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il pedone è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con l’automedica, intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino per le gravi ferite con un’ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara. Sul posto anche l’automedica Golf 4.