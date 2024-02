Indossa il braccialetto elettronico e viola divieti: 51enne arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato a Sampierdarena un individuo di 51 anni per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’allarme collegato al braccialetto elettronico dell’uomo ha attivato più volte la sala operativa della Questura intorno alle ore 20, conducendo all’intervento delle volanti.

È emerso che il 51enne si trovava nei pressi dell’abitazione dei familiari da cui era stato ordinato di mantenere le distanze a causa di precedenti casi di maltrattamento.

Dopo aver verificato la sicurezza dei soggetti coinvolti, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno avviato la ricerca dell’uomo, controllando ogni strada e locale frequentato dallo stesso senza successo.

Successivamente, i colleghi del Commissariato Prè lo hanno individuato all’interno di un bar in evidente stato di ubriachezza e lo hanno accompagnato presso la Questura, dove è rimasto in attesa del processo per direttissima previsto per la mattina seguente.

Si sottolinea la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo.