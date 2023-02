Intitolati alla memoria del Sindaco Di Capua gli uffici di Anci Liguria L’area al quarto piano del cortile minore di Palazzo Ducale

E’ stata intitolata alla memoria di Marco Di Capua, Sindaco di Chiavari e Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali liguri (CAL).

Si è tenuta oggi la cerimonia con la svelatura della targa alla presenza del Presidente di Anci Liguria Marco Bucci e dell’Ufficio di Presidenza, del direttore generale Pierluigi Vinai, del Consiglio direttivo dell’Associazione, del Presidente Pierangelo Olivieri e dei componenti del CAL, della moglie Michela Canepa, insieme all’Amministrazione comunale di Chiavari, partecipe con il Sindaco Federico Messuti e gli assessori Alessandra Ferrara, Paolo Garibaldi, Gianluca Ratto e il Presidente del Consiglio comunale Antonio Segalerba.

“Oggi abbiamo ricordato un grande Amministratore locale – afferma il Presidente di Anci Liguria Marco Bucci – Una persona che, oltre alla vela, aveva la passione e lo spirito giusto per fare il Sindaco, poiché ricercava sempre le soluzioni win-win, quelle, cioè, in cui tutti si potessero ritenere soddisfatti. Tutti devono e possono vincere – continua Bucci – Quando si lavora per i cittadini, bisogna fare in modo che ci sia la consapevolezza condivisa che si sta procedendo verso la direzione migliore per il bene delle comunità locali. Questo è il dovere di ogni Sindaco, e anche una delle caratteristiche tipiche di quelli migliori. Ringraziamo Marco Di Capua. La sala intitolata a lui per noi è un grande segnale”.

“Una grandissima emozione – ringrazia Michela Canepa, moglie di Di Capua – Una testimonianza che l’impegno di Marco continua, un esempio da portare avanti. La sua passione per la gente era tangibile, il suo impegno è rimasto e lo ritroviamo in tutti, soprattutto in coloro che erano e sono i suoi colleghi, Sindaci, Amministratori, che ancora ricordano quello che è stato veramente Marco, cioè un uomo delle Istituzioni”.

“L’intitolazione di oggi dimostra la stima e l’ammirazione per il lavoro svolto da Marco Di Capua in questi anni – evidenzia il Sindaco di Chiavari Federico Messuti – Un Amministratore appassionato e un professionista affermato, ma soprattutto un caro amico con cui ho condiviso il percorso politico che mi ha portato a lavorare per migliorare la nostra Chiavari”.

Alla cerimonia ha presenziato il Vice Presidente del Consiglio regionale Armando Sanna, su delega del Presidente Gianmarco Medusei. Presenti anche i Presidenti emeriti del CAL Alessio Piana e Federico Bertorello.