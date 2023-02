Al via il corso base di spagnolo alla Biblioteca di Ponzano articolato in 10 lezioni da due ore l’una, tutti i venerdì dalle 20 alle 22

Ripartono i corsi in lingua organizzati dalla Biblioteca civica Cesare Arzelà di Ponzano Magra. Da venerdì 10 marzo prende il via il corso di spagnolo base, articolato in 10 lezioni da due ore l’una, tutti i venerdì dalle 20 alle 22, presso i locali della Biblioteca situata in Area Vaccari.

Per costi e informazioni è possibile contattare l’insegnante di spagnolo negli orari dei pasti. (Valentina – 348 2682434)