Per lavori di manutenzione alla rete idrica, martedì 29 agosto 2023 dalle ore 9.00 alle 17.00, verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate in alcune vie del Comune di Genova.

Le vie in questione sono: via Pianata, Passo del Gnacco, via Sella, via stallo di Bavari e via Francesco Mignone oltre il civico 40.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

A comunicarlo è Iren Acqua.