Autostrade Liguria, incidenti in A12 e A10: feriti e code

Mattinata difficile sulle autostrade della Liguria. In A12, a levante di Genova, intorno alle 9.40, l’autista di un furgone, ha tamponato un’auto innescando un tamponamento a catena che ha coinvolto un terzo veicolo.

Sul posto è intervenuta in codice giallo l’automatica Golf 1 oltre alle ambulanze della Croce Verde di Camogli, dei Volontari del Soccorso di Ruta e della Croce Rossa di Sori.

Due degli occupanti delle due auto sono stati trasportati in ospedale in codice giallo al San Martino. Il conducente del mezzo è stato portato, anche lui al San Martino, per un problema al torace.

Nel tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova si sono generati fino a 8 km di coda.

Sulla A10 si sono verificati alcuni incidenti. Il primo, è avvenuto alle 10:45 tra San Bartolomeo e Andora in direzione Genova e ha generato fino a 6 km di coda tra San Bartolomeo e Imperia Est.

Il secondo è avvenuto alle 10:48 al confine con la Francia in direzione Italia e ha prodotto 2 km di coda.

Per entrambi gli incidenti sono state ricoverate due persone in codice giallo.

Aggiornamento Ore 12.40

A12 GENOVA-ROMA

RAPALLO – GENOVA NERVI – Coda (dal km 28.4 – Direzione: Genova)

Coda di 8 km tra Rapallo e Genova Nervi per Traffico Congestionato.

A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

MASONE – VOLTRI – Coda (dal km 14 – Direzione: Genova Voltri)

Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.