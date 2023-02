Interruzione idrica a Quarto Alta martedì 28 febbraio

Per lavori programmati di manutenzione della rete idrica, martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 08:30 alle ore 18:00, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova a Quarto Alta: via delle Campanule (fino al civico 129), via inferiore Perasso, via Perasso, via Fontana di Tupoli, via Funtanin, via delle Viole.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

A comunicarlo è Iren Acqua