In Riviera la Gironda Albenganese e le altre regate del fine settimana

SAVONA. 21 LUG. Tanti appuntamenti di rilievo per gli appassionati ella vela nel fine settimana in Liguria. Ad Albenga domenica è in programma la Gironda Albenganese; la organizza il locale Circolo Nautico. Lo scorso anno la regata era stata vinta dalla coppia regina della stagione 2022: nessuno infatti era riuscito come loro (da quando le tre competizioni sono state create: CerialeVela, Gironda Albenganese e Ponentina) a vincerle tutte e tre nello stesso anno. Nora Maraglia e Simone Cucatto (del Circolo Nautico Loano) sono stati capaci di questa bella impresa. In questa edizione sono già più di quaranta gli iscritti appartenenti alle classi ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 420, 470 ed equipe. Ma la Gironda è aperta a tutte le derive, esclusi gli Optimist, e da qui a domenica la flotta dovrebbe ingrandirsi ancor più. Ad Andora domani si disputerà la tradizionale Colombanus Race per la classe ORC. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico Andora. La manifestazione è nata nel 2017, quando il CN Andora si è gemellato con un circolo velico irlandese (Ballyholme YC di Bangor), nel nome di San Colombano, monaco irlandese che più di 1400 anni or sono attraversò l’Europa. “Abbiamo voluto dedicare la regata del 22 luglio all’irlandese Colombano – spiegano al Cn Andora – perché in pratica fu il primo Europeo a dare un significato d’unione all’Europa, che iniziò la sua peregrinazione sul continente partendo proprio da Bangor e concluse la sua vita a Bobbio e la cui influenza giunse fino al ponente ligure”. A Sanremo domani si svolgerà l’ evento “La vela ci lega – Regata dell’amicizia” riservato alle classi ILCA 7, Snipe e Flying Junior. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Sanremo. A Santa Margherita Ligure infine, sempre domani, scenderà in acqua la flotta che partecipa al Campionato del Tigullio per disputare la terza giornata del calendario, che è anche valida quale Trofeo Renato Lombardi e che vede regatare le classi Dinghy 12’ e ILCA 7. Ad organizzare la manifestazione velica è il CV S. Margherita Ligure.

Claudio Almanzi