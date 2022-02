In prima visione per Genova “Piccolo corpo”. La proiezione mercoledì 16 febbraio alle 21 al Nickelodeon in via della Consolazione 5r.

La serata sarà in collegamento con la regista e il produttore Alberto Fasulo. Modererà l’incontro il critico cinematografico Andrea Bosco.

Mercoledì 16 febbraio al Nickelodeon di Genova (via della Consolazione 5r), ore 21, sarà proiettato in prima visione per Genova Piccolo corpo di Laura Samani in collegamento con la regista e il produttore Alberto Fasulo. Modererà l’incontro il critico cinematografico Andrea Bosco.

La serata sarà preceduta alle 19.30 da un incontro al MOG (via XX Settembre 75r), dove le Sale ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) di Genova presenteranno la loro programmazione.

In questo contesto, Andrea Bosco parlerà anche dei meccanismi che regolano il Premio FIPRESCI, riconoscimento della critica che Piccolo corpo ha ottenuto al 32° Ljubljana International Film Festival.

Il film di Laura Samani è stato molto apprezzato dalla critica e dagli addetti ai lavori, come dimostra non solo il Premio FIPRESCI ottenuto al festival di Lubjana, ma anche la sua presentazione alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes 2021 e la designazione di “Film della Critica” da parte del SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).

Laura Samani

Classe 1989, si è diplomata al Centro Sperimentale di Roma con La santa che dorme, cortometraggio presentato in anteprima nel 2016 a Cannes Cinéfondation.

Piccolo corpo è il suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Alberto Fasulo è un produttore e regista italiano che ha presentato i suoi lavori in diversi festival internazionali:

nel 2013 con Tir ha vinto la Festa del Cinema di Roma, mentre il suo quarto film, Menocchio, è stato selezionato in concorso al Festival di Locarno 2018.

Ambientato in una piccola isola del nord est Italia del 1900, Piccolo corpo racconta di una giovane donna che lascia il suo villaggio sul mare per cercare di liberare l’anima della sua bambina nata morta, imbarcandosi in un pericoloso viaggio verso un remoto santuario di montagna, dove si dice che avvengano miracoli.

“I film della critica” è un’iniziativa dell’ACEC Liguria realizzata in collaborazione con il Missing Film Festival.

Piccolo corpo proseguirà la sua programmazione al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando 15) giovedì 17 febbraio, ore 20.45, presentato dal critico cinematografico Juri Saitta.