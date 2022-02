Mia figlia à scritto…, il libro di Angela Ruffino al “Lunedì letterario” presso la civica biblioteca “E. Montale” di Varazze.

Scrittrice e instancabile camminatrice, Angela racconterà ai presenti come è nato il suo ultimo libro: “Mia figlia à scritto…”, dedicato a mamma Giulia.

Alle ore 17:00 del 14 febbraio 2022, nel giorno di san Valentino, Angela Ruffino sarà a Varazze, nella civica biblioteca “E. Montale”, ospite del “Lunedì letterario”, un progetto voluto e organizzato dell’Amministrazione Comunale allo scopo di far conoscere e apprezzare opere letterarie, selezionate dall’Assessore Mariangela Calcagno, nella speranza di coinvolgere sempre più i giovani a leggere sfogliando le pagine una dopo l’altra, senza l’ausilio di supporti elettronici.

Ingresso gratuito, senza prenotazione (Max 25 persone), regolamentato dalle norme di sicurezza relative all’emergenza da COVID-19 e sue varianti.Obbligo di Green Pass Rinforzato e Mascherina Ffp2.

«Un’estrosa signora nata in un suggestivo gruppo di case chiamato Cosseria, ma abitante a Plodio, insieme con la famiglia: la sua passione dominante, per adoperare un termine della filosofia morale, è la scrittura e la creatività» – come ha scritto di Angela Ruffino il giornalista Gian Luigi Bruzzone, in una sua recente intervista all’autrice, presenterà la sua ultima opera letteraria: “Mia figlia à scritto…”.

Inoltre, la Ruffino, sempre in occasione dell’intervista a Bruzzone, ha tra l’altro dichiarato: «“Mia figlia à scritto …”, contiene memorie incrociate tra me e mamma Giulia. Frammenti di storia, echi di tradizioni che si sono perse.

Quindi per conoscere e conservare il vissuto di un passato nemmeno troppo lontano. Essendo i miei genitori entrambi diabetici, il ricavato di questo libro sarà devoluto a favore del Progetto di Diabetologia Pediatrica all’interno della Pediatria ASL 2 Direttore dott. Alberto Gaiero.»

Biografia dell’autore

Angela Ruffino è nata a Cosseria (SV). Vive a Plodio. Nel 2014 è uscito il primo libro, scritto in collaborazione con Laura Maggesi: “Orme sulla polvere”, dove racconta i suoi primi due pellegrinaggi verso Santiago de Compostela. Nel 2016 ha pubblicato “Oltre la soglia di un ospitale”, nel 2018 “I tre amuleti della Sciamana”, nel 2019 “Mai per caso” ed infine lo scorso anno “Mia figlia à scritto…”.