Il Winter park prolunga la sua presenza a Genova: DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21 GENNAIO 2024 Con i saldi per tutti

Ancora tre giorni di settimana di festa e allegria al luna park di Ponte Parodi, con sconti sulle più di 100 attrazioni a discrezione del singolo operatore

Genova – Prolungata l’edizione 2023-2024 del Winter Park a Ponte Parodi, che continua a colorare il Porto Antico di Genova in una nuova e suggestiva area. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024 le cento attrazioni del Winter Park di Genova sono aperte in via straordinaria con i saldi, con sconti a discrezione del singolo operatore.

Venerdì 19 gennaio il luna park è aperto dalle 15 a mezzanotte, mentre sabato 20 e domenica 21 gennaio è aperto dalle 10.30. «Fin dalle prime ore di apertura – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – abbiamo ricevuto un’accoglienza incredibile da parte del pubblico, proveniente sia da Genova, sia da fuori. Ponte Parodi si è rivelata un’ottima location e, proprio per questo, siamo molto contenti di poter prolungare la presenza delle attrazioni anche da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024». Al luna park, fresco vincitore del Lunapark Award 2023, si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

«Sono lieta di annunciare il prolungamento del Winter Park – dichiara l’assessore alle Tradizioni e Commercio Paola Bordilli – per un ulteriore fine settimana consentendo quindi ancora una visita alle attrazioni da parte di tantissime famiglie, giovani e non solo. Il grande successo registrato in questa edizione dimostra l’apprezzamento da parte degli utenti e di tutti i genovesi e premia il lavoro sinergico e collaborativo su cui col collega Piciocchi abbiamo puntato: Comune, ASTer, Operatori dello Spettacolo Viaggiante e tutti i soggetti istituzionali coinvolti in un importante risultato per la città, un risultato che premia la volontà di perseguire obbiettivi di interesse pubblico, di valorizzazione di aree da troppo tempo non utilizzate e di tutela occupazionale. Un fine settimana in più che darà anche la possibilità, a chi ancora non l’avesse fatto, di scattare una foto e partecipare al primo contest “Winter Park a Ponte Parodi”». I 30 scatti migliori raccolti andranno poi a comporre un’esposizione al Galata Museo del Mare. Le regole per partecipare al contest sono disponibili al link https://smart.comune.genova.it/fotowinterpark e le foto possono essere inviate fino a domenica 21 gennaio 2024.