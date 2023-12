Il Presepe vivente a Voltri

Ritorna nella delegazione di ponente lo storico presepe vivente per le vie del borgo a cura del Gruppo Storico di Voltri.

In data 23 dicembre, a partire dalle ore 1530 il corteo si muoverà Piazza Saredo, per arrivare poi in piazza Santa Limbania in prossimità del capolinea del bus numero 1, dopo aver toccato tutti punti del quartiere.

L’edizione targata 2023 ha un’importante caratteristica: la rievocazione seguirà il filo logico tracciato da San Francesco di Assisi quando, recatosi a Greccio nell’attuale provincia di Rieti, decide insieme all’amico Giovanni Velita, nobile locale, di rappresentare la natività in quel luogo a lui così caro. Le origini della Prima rappresentazione del presepe al mondo affondano infatti le loro radici nel 1223 e, oggi si celebra l’ottocentesimo anniversario di quel momento magico.

A Voltri, i figuranti saranno vestiti con abiti popolari di epoca 1250/1300, esattamente il tempo in cui il Santo effettuava la sua predicazione. Lungo il cammino ci saranno delle tappe in cui verranno spiegate le differenti fasi della rappresentazione, inscenando il vero e proprio percorso fatto dall’idea di San Francesco fino alla sua realizzazione grazie alla bolla papale di Onofrio III che acconsentiva alla rievocazione della nascita di Gesù.

Lungo il cammino verrà offerta la merenda a cura dei commercianti voltresi ed infine presso la chiesa di Santa Limbania avverrà la nascita del Santo Bambino.

Il momento culminante della manifestazione sarà appunto nella piccola chiesa davanti al mare anche in ricordo del compianto GB Laviosa, che tanto teneva a questo luogo sacro.

Oltre al gruppo organizzatore saranno presenti altri rappresentanti di gruppi storici liguri nonché la compagnia di danze storiche “Biancofiore” di Vigevano (PV).

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio 7 Ponente. Nella ricorrenza della prima raffigurazione della Natività, la Diocesi di Genova con l’Assessorato alle Tradizioni Cittadine del Comune hanno predisposto il “Passaporto dei Presepi”, per favorire la scoperta e la conoscenza delle tantissime Natività allestite e rappresentate in tutta la città.

Per questo, il Passaporto raccoglie al suo interno ben quarantasei allestimenti di presepi sparsi in tutta la città. Il visitatore in possesso del passaporto riceverà un timbro che sarà apposto ad ogni tappa, per ogni presepe visitato.

Il passaporto può essere ritirato nelle edicole convenzionate con i servizi demografici.

Nel giorno di domenica 4 febbraio, festività della Candelora, a Palazzo Ducale ci sarà la cerimonia conclusiva della manifestazione: in questa circostanza saranno premiati i partecipanti che avranno conseguito il maggior numero di timbri sul passaporto dei presepi. Inoltre, il Prof. Giulio Sommariva, guiderà un momento di riflessione sul valore del presepe. Appuntamento quindi in tutta la città ma il giorno 23 dicembre dalle ore 15.30 a Voltri per qualcosa di davvero unico. Roberto Polleri