Ieri sera gli agenti del Nucleo Reati predatori della Polizia locale di Genova hanno fermato in piazza De Ferrari un minorenne algerino trovato in possesso di un telefono cellulare di sospetta provenienza furtiva e in possesso di sostanza stupefacente.

Il nordafricano è stato perquisito e successivamente accompagnato presso i locali del Comando di piazza Ortiz per le procedure di fotosegnalamento e identificazione.

Il minore straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria e riaffidato alla comunità genovese che lo ospita.