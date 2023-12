Il Natale degli Sportivi all’insegna della Generosità e dell’Eccellenza Sportiva

Un suggestivo Palazzo Tursi ha accolto “Il Natale degli Sportivi” un evento straordinario, un momento dedicato alle eccellenze sportive della Liguria, celebrando tecnici, dirigenti, giornalisti e società sportive che si sono distinti nel progetto “Giochiamo Pulito” accanto ad Amiu Genova.

Il “Natale degli Sportivi”, promosso da Stelle nello Sport e Coni Liguria, ha festeggiato il suo successo con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria e Ussi Liguria.

Quest’appuntamento, nato nel 2010 da Stelle nello Sport, non è soltanto un momento di festa anticipata per le vacanze, ma anche un’occasione per concludere l’anno sportivo con riconoscimenti ad alcuni protagonisti importanti del mondo sportivo, inclusi gli atleti.

È stata una serata ancora più memorabile grazie all’annuncio di Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport, riguardante il sostegno garantito alla Fondazione Gigi Ghirotti. Sono stati raccolti ben 45.000 euro, un risultato eccezionale reso possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni sportive liguri.

Con Genova destinata a diventare Capitale Europea dello Sport nel 2024. L’evento si è tenuto nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, attirando figure di spicco tra le autorità istituzionali e sportive, oltre a un nutrito gruppo di giornalisti e dirigenti sportivi.

Celebrazioni e Riconoscimenti

Tra gli interventi significativi, l’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, e l’assessore regionale allo sport Simona Ferro hanno contribuito a rendere la serata ancor più prestigiosa.

La cerimonia è iniziata con la consegna dei premi Coni-Stelle nello Sport a sei personalità di rilievo in vari settori sportivi.

Daniele Franza, presidente della Genova Hockey 1980, è stato onorato come “dirigente sportivo dell’anno” per l’eccellenza nel settore giovanile, con ben 28 squadre iscritte ai campionati 2023/2024.

Mara Sacchi, presidente del Genova Nuoto-MySport, è stata premiata come “organizzatore dell’anno” per il notevole successo ottenuto con il Trofeo Nico Sapio, ospitando tutti i campioni della Nazionale di Nuoto.

Patrizia Giallombardo è stata nominata “tecnico dell’anno” grazie alle straordinarie performance della scuola di Nuoto artistico azzurro e savonese. Mentre Federico Picchi, vicefiduciario nazionale del Gruppo Giudici Gara della Fidal, è stato riconosciuto come “giudice arbitro dell’anno”.

Alessandro Rivellini, nuotatore master, è stato premiato per i suoi successi del 2023: vittorie nei campionati tricolori e agli europei master in Portogallo.

Impegno per l’Ambiente e Premi Giornalistici

Nel contesto della cerimonia, sono state riconosciute tre associazioni che si sono distinte nell’ambito del progetto “Giochiamo Pulito”, promuovendo efficacemente la raccolta differenziata negli impianti sportivi genovesi.

Parallelamente, il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi ha consegnato riconoscimenti importanti. Il “Premio Ussi – Giornalista dell’Anno” a Paolo Ardito e il “Premio Ussi 4.0” ad Andrea Piras, oltre al “Premio Ussi – Una vita per lo Sport” a Dino Storace.

Riflessioni per il Futuro

L’assessore Alessandra Bianchi ha sottolineato “l’importanza di questa celebrazione, guardando al 2024 come un anno fondamentale per Genova, destinata a diventare Capitale Europea dello Sport.”

Simona Ferro ha evidenziato l’enorme “sforzo di atleti, tecnici e dirigenti”, evidenziando “il valore umano e sportivo che si cela dietro ogni trionfo”.

Il “Natale degli Sportivi” ha chiuso un anno intenso, riflettendo sull’impegno di Stelle nello Sport nelle scuole, raggiungendo oltre 15.000 studenti. Il prossimo anno segnerà anche il 25º anniversario di Stelle nello Sport, proprio nell’anno in cui Genova festeggerà come Capitale Europea dello Sport.

Anche il Coni Liguria si prepara per il 2024 con l’apertura del calendario di Genova Capitale Europea dello Sport, inaugurando la mostra “Il Tempo e lo Sport” alla Sala Liguria di Palazzo Ducale.

Il Natale degli Sportivi è stato un momento di condivisione, celebrazione e prospettive positive per il futuro.