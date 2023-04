Genova via Polleri, 25enne ucciso con un colpo di pistola.

Un giovane Manuel De Paolo, italiano, dell’età di 25 anni è stato ucciso con un colpo di pistola. L’uccisione è avvenuta nel pomeriggio di oggi 25 aprile, in via Polleri, dietro a piazza della Nunziata nel centro di Genova. Vari testimoni raccontano di aver sentito un grido seguito da un colpo di pistola.

Sul luogo dell’accaduto è arrivato il personale del 118 che ha soccorso il giovane che giaceva a terra in condizioni disperate. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri e la Polizia. Secondo quando riferito dalla polizia l’assassino sarebbe Filippo Giribaldi, dell’età di 42 anni, lavoratore camallo della Compagnia Unica.

Per il ragazzo ogni tentativo di rianimazione da parte del personale paramedico è stato vano, è morto per le lesioni provocate dal proiettile sparato a breve distanza. Sembra che le due persone abbiano avuto un violento diverbio, poi è partito il colpo di pistola.

Una pistola, presumibilmente l’arma del delitto, è stata trovata sotto un’auto parcheggiata in piazza Bandiera. L’assassino ha invece cercato rifugio nella chiesa dell’Annunziata, dove è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Via Polleri è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni, da piazza della Nunziata a via Brignole De Ferrari. Le indagini e rilevamenti sulla dinamica dell’omicidio, eseguiti dai carabinieri, sono in corso. ABov.