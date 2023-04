Genoa, prevendita a gonfie vele per la sfida contro l’Ascoli

Prosegue la prevendita per Genoa-Ascoli. Il Ticket Office al Porto Antico è aperto nella giornata di domenica tutto il giorno, prima di due di stop lunedì e martedì.

Riapertura mercoledì. Le vendite proseguono spedite anche sul canale on-line (h24) e nelle ricevitorie. Sono oltre 2mila i biglietti acquistati, tutti da supporter rossoblù, per accedere sabato 6 maggio all’impianto di Marassi, il più antico in Italia per anno di costituzione. Come per le precedenti sfide arriveranno tifosi anche dall’estero per la penultima gara interna.

Omaggio U14

E’ previsto l’ingresso omaggio in Gradinata Sud per gli Under 14, muniti di tagliando rilasciato esclusivamente al Ticket Office al Porto Antico, esibendo un biglietto/abbonamento acquistato da un accompagnatore adulto.

Punti Vendita e Online

Ticket Office via al Porto Antico 4 (orario 10-19); chiuso il 24/04 e il 25/04

Ricevitorie Ticketone: elenco

On-line: qui

Prezzi Base – Tariffa intera (*Under 16)

Tribuna Inferiore: 60 € (*30)

Distinti: 40 € (*20)

Gradinata Sud: 15 € (*10)

Settore 5: 10 € (*5)

Settore Ospiti: 15 € (*10) – in attesa determinazioni autorità competenti