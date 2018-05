Genova Antifascista: NO Tav, NO Terzo Valico. Grandi opere inutili e dannose

“Mercoledì 30 maggio alle 21 alla Claque in via S. Donato a Genova si terrà l’assemblea pubblica per rispondere alla propaganda pro Terzo valico avvenuta in queste settimane da parte dei poteri forti. Partecipare è un dovere”.

Lo hanno annunciato su Facebook gli attivisti di Genova Antifascista che sono contrari alle grandi opere della Tav e del Terzo Valico.

“Negli ultimi mesi – hanno aggiunto gli Antifa – abbiamo assistito a una marcata campagna mediatica di sostegno alla realizzazione del Terzo Valico. Tuttavia, in questi anni l’utilità di questa opera è stata smontata e chi la sta realizzando è già stato travolto da scandali giudiziari. Migliaia di persone, tra Liguria e Piemonte, hanno preso parte a manifestazioni e iniziative di opposizione, facendo sì che oggi l’opera sia a uno stadio in cui è ancora possibile fermarla, nell’interesse generale e per la salvaguardia dei territori e di chi li abita”.