Genoa-Parma, lunch match di domenica prossima

Due partite prima della seconda sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, che vedranno diversi elementi lasciare Genova per rispondere alle convocazioni in arrivo.

Prima la trasferta di dopo domani a Frosinone, dove il Genoa scenderà in campo nel nuovo stadio “Benito Stirpe” con la seconda maglia, e i patch dedicati al 50° anniversario dell’Associazione Italiana Calciatori.

Poi domenica 7 ottobre il match con il neopromosso Parma, tra i team rivelazione di questo avvio. La partita in programma allo stadio Ferraris si disputerà alle 12:30. Un orario che secondo gli studi di settore invoglia il pubblico alla partecipazione, compatibile con la presenza di tanti giovani e nuclei famigliari.

I biglietti per la gara con i ducali, senza aggiunta di diritti di prevendita, saranno reperibili a partire da domani, sabato 29 settembre, al Ticket Office del Genoa Museum and Store, in via al Porto Antico 4 (ore 10-19, chiuso solo lunedì). Martedì aprirà invece la prevendita nelle ricevitorie Listicket e su www.listicket.com.

Under 14 – Gli Under 14 avranno accesso gratuito allo stadio, limitatamente ai settori Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office entro la giornata di sabato 6 ottobre. L’ingresso al Ferraris è subordinato all’accompagnamento di un adulto.

Under 8 – I giovani sotto gli 8 anni potranno ritirare, sempre al Ticket Office, un titolo di accesso gratuito per tutti i settori dello stadio entro sabato 6 ottobre. Il giorno del match i tagliandi saranno acquistabili alle biglietterie di Marassi al costo simbolico di 1 euro.

Prezzi – (*tariffa ridotta 8-16 anni)

Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40)

Distinti 30 euro (*15)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)