Genoa, nella vittoria contro la Spal l’esordio di Lipani

Dal suo insediamento in casa Genoa Alberto Gilardino ha già portato diversi Primavera a respirare l’aria del calcio che conta.

Dopo l’esordio di Boci, terzino classe 2003, che ha giocato da titolare nella sfida di settimana scorsa contro il Modena, quest’oggi è stato il turno di Luca Lipani. Infatti, al minuto 85 della gara contro la Spal, sul risultato di 1 a 0 per il Grifone, il tecnico biellese lo ha richiamato per regalargli qualche minuto davanti al suo pubblico, in quello stadio che ha vissuto molte volte da tifoso. A rendere ancora più emozionante la giornata ci ha pensato lui stesso fornendo a Salcedo la palla decisiva per il 3 a 0 e per la vittoria del Genoa, che permette ai rossoblù di tornare secondi in classifica in solitaria.