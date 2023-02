‘Presenze silenziose” dal 1 marzo mostra CAI animali selvatici Centro Civico Buranello

Continua la serie di avvistamenti eccezionali di animali selvatici nella città di Genova: il lupo, l’orso bruno, lo sciacallo dorato e la lince si potranno ammirare, dall’1 al 10 marzo, a Sampierdarena, nei voltini levante del Centro Civico di Via Buranello.

L’occasione è fornita dalla mostra “Presenze silenziose” pensata dal gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano e portata a Genova dalla sezione della delegazione della Lanterna: una serie di 19 pannelli con 40 disegni realizzati dal socio Massimo Vettorazzi, arricchiti da fotografie e cartine per scoprire dove trovare in Italia questi animali affascinanti.

“Amiamo la montagna in tutti i suoi aspetti – racconta Diego Leofante, presidente del CAI Sampierdarena – e quest’anno vogliamo che le attività della nostra sezione abbiano come comune denominatore l’attenzione all’ambiente. É fondamentale partire dalla conoscenza di quello che abbiamo intorno e l’incredibile biodiversità di cui disponiamo in Liguria e in Italia merita di essere valorizzata e tutelata.

Con la mostra “Presenze silenziose” il CAI nazionale offre la possibilità di portare in città animali per lo più schivi ma che spesso hanno affascinato l’immaginario collettivo. E che stanno tornando anche da noi, come dimostrano i recenti avvistamenti dei lupi”.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 1 marzo prossimo alle ore 17 e aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18:30 ma ulteriori visite potranno essere concordate scrivendo con qualche giorno di anticipo all’indirizzo mail sampierdarena@cai.it

Per info e contatti: Club Alpino Italiano – Sampierdarena. Via B.Agnese, 1, 16151 Genova, tel. 010466709

Marcello Di Meglio