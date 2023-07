Genoa, la campagna abbonamenti tocca quota 5 mila

Continuano i rinnovi nella campagna ‘bellissimA” del Genoa. A metà pomeriggio superata quota 4.600. Sei le postazioni negli uffici del Ticket Office. Volano le sottoscrizioni via web. Un Cuore Grande Così: edizione n.19 del progetto sociale.

Primo fine settimana bollente sul versante abbonamenti. I numeri non lasciano spazio a dubbi: i dati si impennano di ora in ora, con la fame di Genoa che c’è sulla piazza. A quattro giorni dal lancio della campagna abbonamenti ‘bellissimA’, il mirino punta già la boa delle 5mila tessere. Nella rivendita ufficiale al Porto Antico, dove sono installate sei postazioni per le emissioni, le operazioni vengono espletate in pochi minuti. Tempi dilatati si evidenziano all’apertura (h.10) e alla chiusura (h.19). Tra le preferenze più gettonate, rimane pure la modalità di rinnovo su internet.