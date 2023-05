Genoa in estasi, Strootman: qui mi sono sempre sentito a casa

Uno dei protagonisti di questa stagione straordinaria del Genoa è Kevin Strootman, vero polmone della mediana rossoblù.

«Insieme coi tifosi e la società abbiamo raggiunto qualcosa di speciale, nelle ultime dieci partite in casa abbiamo preso un solo gol, abbiamo dimostrato carattere e abbiamo fatto bene – ha raccontato Kevin dopo l’ultima gara contro l’Ascoli – non abbiamo pensato solo ad andare in serie A, ma dovevamo cambiare mentalità perché l’anno scorso il Genoa giocava per non perdere.

Quest’anno dovevamo giocare per vincere le partite e questa è un’altra cosa. Al Genoa mi sono sentito sempre a casa. Mi hanno sostenuto dall’inizio con tutte le difficoltà che ho avuto.

Non sono più il giocatore che giocava a Roma, ma qua mi hanno aiutato proprio come una famiglia, dai preparatori al staff medico e alla dirigenza che è venuta pure in Olanda con me. È qualcosa di speciale».