Salvini: utero in affitto è crimine a livello mondiale, una donna non si noleggia

“Domenica prossima è la festa delle mamma e raccoglieremo firme in tutta Italia contro l’utero in affitto, che è una violenza e uno sfruttamento del corpo femminile, indegno nel 2023”.

Lo ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro del Mit Matteo Salvini durante un comizio elettorale a sostegno di Francesco Persiani, candidato sindaco a Massa, in provincia di Massa-Carrara, dopo essere stato a Sarzana per sostenere la candidata sindaca del centrodestra Cristina Ponzanelli.

“L’utero in affitto – ha spiegato Salvini – è un crimine a livello mondiale. Una donna non si vende, non si compra, non si affitta e non si noleggia. E’ orribile che la segretaria del Pd Elly Schlein sia favorevole all’utero in affitto. Che una donna pensi che un’altra donna possa essere affittata è una cosa bestiale”.