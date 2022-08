Genoa, Gilardino: Orgoglioso di allenare la primavera rossoblu

Mister Gilardino fa il suo primo bilancio da allenatore del Genoa Primavera.

«Sono molto felice di essere al Genoa. Per me è motivo di orgoglio poter allenare la Primavera. Ho trovato Carlo Taldo come direttore sportivo e un ambiente che mi ha coinvolto fin dai primi momenti. Ora c’è solamente da iniziare a lavorare e sudare, dare un’identità chiara e concreta alla squadra. Ho avuto la possibilità di parlare più volte con Blessin, un allenatore molto preparato che trasmette grande entusiasmo. L’importante sarà avere un’identità forte e trasmettere valori chiari, concreti, valori che ci dovranno accompagnare per tutta la stagione. Non ci sono particolari vincoli tattici sul modulo con cui giocare: avrò la possibilità di variare, ma prima di tutto dovrò conoscere le caratteristiche dei miei giocatori e poi fare le mie valutazioni».