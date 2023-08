Genoa-Fiorentina, Gilardino: Servirà umiltà e concentrazione

Gilardino suona la carica al suo Genoa in vista della sfida contro la Fiorentina.

“Penso sia normale che come tutti gli esordi c’è emozione ma c’è anche convinzione e consapevolezza da parte mia, della squadra e dall’entusiasmo che ci sta trasmettendo il nostro popolo. Nella mia carriera ho vestito la maglia della Fiorentina dove ho vissuto, insieme alla squadra, momenti importanti esattamente come li ho vissuti al Genoa. Domani sarà una bella sfida, la prima di un lungo percorso. Per quesra ragione bisogna goderselo nel modo giusto: con la giusta consapevolezza, il giusto sacrificio e la giusta umiltà, tutte armi che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo la scorsa stagione”.