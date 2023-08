Ternana-Samp, Pirlo: Nostro obiettivo comandare il gioco

Pirlo presenta il prossimo campionato di serie B che inizia per la Samp dalla trasferta di Terni.

“Inizia il campionato, ne abbiamo già avuto un assaggio lunedì. Incontreremo squadre di categoria, la Serie B è difficile perché c’è un livello alto. Sappiamo cosa ci aspetterà, domani affrontiamo una squadra in costruzione e dobbiamo essere pronti. Conosco Lucarelli, abbiamo giocato insieme in Nazionale. Ha fatto molto bene negli ultimi anni, la Ternana sarà aggressiva e vorrà fare bene. Giocare in casa o trasferta non ci cambia, dovremo sempre avere la stessa mentalità. Tutto dipenderà da noi”.Sul modo di giocare della squadra ha detto: “La costruzione dal basso è un valore aggiunto per avere il comando del gioco. Abbiamo avuto grande padronanza della partita contro il Sudtirol, è il mio credo e insisteremo su questo. Gli interpreti sono questi, sono contento della mia squadra perché i calciatori stanno reagendo bene. Ci vorrà tempo, ma sono soddisfatto”.