Furto in casa a Zoagli: una romena e un albanese arrestati dai carabinieri

Furti in casa in Riviera. Ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 “NUE” da un cittadino di Zoagli, i carabinieri sono tempestivamente intervenuti in via Aurelia, dove era in atto un tentativo di furto nell’abitazione di una donna del luogo.

I militari hanno sorpreso sul posto e arrestato una romena 35enne, in Italia senza fissa dimora, che svolgeva la funzione di “palo” all’esterno dell’immobile, mentre altri due correi stranieri, che stavano forzando gli infissi per introdursi all’interno di quell’abitazione, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga nel bosco retrostante.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e arrestare un albanese,27enne, anch’egli in Italia senza fissa dimora e mai rimpatriato, che nella fuga era anche caduto provocandosi lievi escoriazioni.

Sono tuttora in corso le indagini per l’identificazione del terzo correo riuscito a scappare.

Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle carceri genovesi di Pontedecimo e Marassi.