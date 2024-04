Ruba al supermercato e aggredisce dipendenti: arrestato

E’ successo ieri pomeriggio in via Ferrara

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 31enne per rapina.

L’uomo è entrato all’interno di un supermercato di via Ferrara e, dopo aver prelevato dei generi alimentari per un valore di circa 70 euro, si è recato alle casse per poi pagare solo una bottiglia d’acqua.

Un dipendente, che lo aveva visto nascondere la merce, lo ha fermato ed il 31enne, per guadagnarsi la fuga, lo ha spintonato colpendolo al volto con la bottiglia d’acqua.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP e del Commissariato di Cornigliano, intervenuti rapidamente in soccorso del dipendente, sono riusciti a bloccare il giovane ancora con i generi alimentari occultati sotto i vestiti.

Fissata per questa mattina la direttissima. Resta salva la presunzione d’innocenza dell’indagato, fino a condanna definitiva