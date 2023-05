Frosinone-Genoa, il big match di B diretto da Miele di Nola

La partita tra Frosinone e Genoa allo stadio “Stirpe”, in programma sabato (ore 16:15) e valida per la 37ma giornata di campionato di serie B, è stata affidata alla direzione arbitrale del signor Gianpiero Miele appartenente alla sezione A.I.A. di Nola. La Commissione Arbitri Nazionale ha designato, per il ruolo di assistenti, Francesca Di Monte (sezione di Chieti) e Paolo Laudato (sezione di Taranto). Il quarto ufficiale è Giuseppe Collu, in rappresentanza della sezione A.I.A. di Cagliari. La video assistenza vedrà all’opera, on site, l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, con la collaborazione dell’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.