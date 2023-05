Genoa, oggi parte la prevendita per l’ultima contro il Bari

I biglietti per la partita Genoa-Bari, 38ma e ultima di campionato, saranno in vendita da oggi giovedì 11 maggio (ore 10).

Per gli Under 14 è previsto l’ingresso omaggio in Gradinata Sud, tramite ritiro di un tagliando gratuito rilasciato dal Ticket Office, via al Porto Antico 4 (orario 10-19, aperto anche domenica e lunedì come il Museo della Storia del Genoa), previa presentazione di un biglietto/abbonamento acquistato da un accompagnatore adulto.

Modalità

– Ogni acquirente può acquistare fino a 4 biglietti secondo modalità in vigore –

Online (con Dna Genoa, anche abbonati): https://genoacfc.ticketone.it

Ricevitorie Ticketone in Liguria (senza Dna Genoa)

Ticket Office (senza Dna Genoa)

Prezzi Base – Tariffa intera (*Under 16)

Tribuna Inferiore: 60 € (*30)

Distinti: 40 € (*20)

Gradinata Sud: 15 € (*10)

Settore 5: 10 € (*5)

Settore Ospiti: 15 € (*10) – in attesa determinazioni autorità competenti