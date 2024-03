Frana sulla SS45 a Bargagli: strada chiusa, residenti Isolati

Genova – Una frana ha colpito la Strada Statale 45 a Bargagli, rendendo la strada impraticabile.

La chiusura della strada è stata effettuata, questa mattina, intorno alle sette e trenta, al bivio Viganego a causa del distacco di ardesia dal monte, provocato dalle forti piogge.

La situazione ha isolato circa 400 residenti, con gravi conseguenze sulla viabilità e sull’accesso ai servizi sanitari.

Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco, sono al lavoro per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della strada.

Si consiglia ai residenti di utilizzare la strada alternativa verso il comune di Davagna, sebbene sia vietato il transito ai mezzi pesanti. La gestione del tratto è sotto la competenza di Anas.

C’è preoccupazione per gli anziani che abitano nelle frazioni e per coloro che necessitano di cure mediche urgenti. La situazione impedisce anche a molti lavoratori di raggiungere i loro posti di lavoro a Genova.

La frana ha comportato limitazioni sui trasporti pubblici, con la linea 715 che si ferma a Bargagli e la linea 725 temporaneamente sospesa.

L’altra strada che si può utilizzare con mezzi propri per scendere verso Genova e la Val Fontanabuona, oltre a quella di Davagna, che è interdetta ai mezzi pesanti, è la strada provinciale SP77 di Boasi passando da Sottocolle. Una volta arrivati alle Ferriere, si può procedere in direzione Gattona, Panesi, Uscio e il Monte Cornua in direzione Genova.

Il Comune di Bargagli tramite i propri canali social avverte che “Considerato che l’abitato della Val Lentro è isolato causa grossa frana, il Comune mette a disposizione i volontari della Protezione Civile per chi avesse bisogno di farmaci o beni di prima necessità, telefonando in Comune allo 010900104.”

Aggiornamento

Intorno alle 9 il traffico si è bloccato sulla strada di Davagna, via Cavassolo. Per i mezzi pesanti vengono consigliate le entrate per le autostrade di Busalla e GE-Est.

Alle 10 la viabilità su Davagna è stata ripristinata. La strada è stata interdetta ai mezzi pesanti.