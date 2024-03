Civica Biblioteca Berio, le iniziative culturali di aprile

La Civica Biblioteca Berio in Via del Seminario 16 a Genova centro (dietro Via Fieschi bassa) propone le iniziative culturali del mese di aprile

Mercoledì 3 alle ore 17

Il gabbiano Jonathan Livingston

Letture dal famoso romanzo di Richard Bach con accompagnamento di musiche d’atmosfera. La trama, che ha molti elementi tipici della fiaba, è incentrata sulla figura del gabbiano Jonathan e sulla sua passione per il volo come metafora della libertà. Voce narrante Augusta Patrone. Accompagnamento al pianoforte Alberto Perfetti. A cura della Scuola Musicale Giuseppe Conte.

Giovedi 4 alle ore 16:30

Conferenza L’emigrazione al cinema

Interviene Marco Cipolloni, Università La Sapienza di Roma. Sesto incontro del ciclo “L’emigrazione italiana: un secolo di storie, libri, film e musica”. Prossimi incontri: 18/4, 9/5, 23/5. A cura di Società Dante Alighieri – Comitato di Genova.

Martedì 9 alle ore 16:45

Reading poetico-musicale ispirato al libro “La solitudine degli elefanti” di Giacomo Grasso, Sulis Edizioni, 2023

Poesie illustrate intrecciate con brani musicali originali di Giacomo Grasso e Fabrizio Repetto. Letture di Paolo Paolini, accompagnamento musicale di Giacomo Grasso (strumenti a corda ed elettronica) e Fabrizio Repetto (clarinetti).

Giovedì 11 alle ore 17

Conferenza Genova e la poesia

Incontro nell’ambito del ciclo “Dieci volti di Genova: gli editori e la città”, organizzato dagli editori genovesi per Genova Capitale del Libro. Dieci incontri per presentare alla città i libri più recenti e il patrimonio editoriale a catalogo. E’ prevista traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Venerdì 12 alle ore 17

Presentazione del libro “Manipolata” di Daniela Barzaghi, Gruppo Albatros il Filo, 2023

La dipendenza emotiva e il plagio sono causa di profonda sofferenza, silenziosa e purtroppo spesso segreta. Sovente non risolte, tutte le forme di dipendenza possono portare a gravi danni psicologici, fisici e qualche volta anche economici fino alla distruzione totale dell’individuo. Insieme all’autrice intervengono: Francesco Cozzi, già Procuratore capo della Repubblica, Difensore civico Regione Liguria, Lorenza Rosso, Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova, Don Maurizio Verlezza, direttore Don Bosco Genzano di Roma, Dott.ssa Francesca Buffa, criminologa, Francesca Bruzzo, docente di filosofia e scienze umane, Barbara Bavastro, responsabile e direttrice “wall of dolls” Liguria. Modera l’incontro Joy Cadenasso, giornalista e conduttrice televisiva.

Sabato 13 alle ore 16

Presentazione del libro “Il mito di Re Artù e il processo di individuazione. Riflessioni psicoanalitiche sul tema dell’identità” di Giagomo Gaggero, Mimesis/Frontiere della psiche, 2023

In questo saggio le vicende narrate dalla leggenda di Re Artù vengono riassunte e interpretate quali momenti significativi ed esemplari del nostro percorso esistenziale e autorealizzativo. Emergono così spunti di approfondimento e riflessione utili sia al lettore desideroso di una maggior comprensione del proprio percorso esistenziale e di quello e dei propri cari, sia agli operatori della relazione di aiuto.

Lunedì 15 alle ore 17

Concerto – conferenza Il violino, Paganini e il Sovrannaturale

A cura di Filippo Bogdanovic, violino. Musiche di J.S. Bach, N. Paganini, E. Ysaye. A cura dell’Associazione Culturale Voci di due Paesi.

Mercoledì 17 alle ore 16:30

Scarsa lingua di terra che orla il mare. Il mondo di Camillo Sbarbaro

Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del libro “Camillo Sbarbaro, scrivere per vivere” di Francesco De Nicola, Ares,2024. Interventi di Maria Paola Morando, Presidente Unitre, Betti Tassara, Assessore alla Cultura Comune di Santa Margherita Ligure, Anna Maria Guglielmino, docente di fotografia, Francesco De Nicola già docente Università di Genova. A cura di Unitre Bogliasco.

Giovedì 18 alle ore 16:30

Conferenza L’esodo dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia

Interventi di Marco Martin, Liceo Classico Colombo di Genova e Sandro Pellegrini, storico. Settimo incontro del ciclo “L’emigrazione italiana: un secolo di storie, libri, film e musica”. Prossimi incontri: 9/5, 23/5. A cura di Società Dante Alighieri – Comitato di Genova.

Mercoledì 24 alle ore 17

Conferenza Mestieri della scrittura Vol. 6 Scrivere su internet

Le cose che vediamo sui social influenzano le cose che leggiamo e forse le cose che leggiamo influenzano le cose che vediamo sui social. Come si costruisce una strategia editoriale sui social? Come si usano Instagram e Tik Tok per raccontare e raccontare i libri? Prenotazione obbligatoria su www.bookpride.net. Relatori: Sebastiano Iannizzotto e Valentina Rivetti. E’ prevista traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS). A cura di dieci04 e Book Pride.

Sei personaggi del ‘900 tutti da danzare. Ciclo di incontri sul mondo della danza

Venerdì 5 aprile alle ore 17

Primo Incontro Ruth St. Denis, la danza da Oriente a Occidente

Venerdì 19 aprile alle ore 17:30

Secondo incontro Doris Humphrey, “fall and recovery” tra dionisiaco e apollineo

Venerdì 3 maggio alle ore 17:30

Terzo incontro Martha Graham, il linguaggio nascosto dell’anima

Un ciclo di tre incontri dedicati alle protagoniste della danza del XX secolo, ispirati dal libro “Sei personaggi del ‘900 tutti da danzare”. In questi incontri verranno approfondite le vite e le carriere di alcune delle più influenti artiste della danza moderna, offrendo uno sguardo intimo sul loro genio creativo e il loro impatto sull’arte della danza. A cura del gruppo Danza, mente e cuore in movimento.

Tutte le iniziative si svolgono in Sala Chierici. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

E’ prevista la prenotazione per la conferenza del 24 aprile “Mestieri della scrittura Vol. 6 Scrivere su internet ”

Esposizioni e proposte di lettura

Tunnel

Fino al 06/04

Genova dal mare al cielo

Selezione di immagini tratte dal libro “Genova dal mare al cielo” Ed. Goootype, 2023

Dal 17/04 al 30/04

Scarsa lingua di terra che orla il mare. Il mondo di Camillo Sbarbaro

35 immagini che illustrano visivamente i versi e la prosa del poeta ligure Camillo Sbarbaro. A cura di Unitre Bogliasco.

Spazio Berioidea (piano terra)

Dal 28/03

Libri nell’Arte

Esposizione bibliografica e proposta di lettura in occasione dell’omonima mostra a Palazzo della Meridiana, dove sono esposti anche codici miniati e antichi libri a stampa di eccezionale valore provenienti dalle raccolte della Biblioteca Berio.

palazzodellameridiana.it/mostra-libri-nell-arte

Gruppi di lettura – Spazio Berioidea (piano terra)

Gruppo Lettori Accaniti: venerdì 12 dalle ore 16:30

Conversazione e lettura in genovese: venerdì 5 e 19 dalle ore 17

I posti sono limitati, per partecipare è necessario contattare il referente del gruppo scrivendo a beriopromozione@comune.genova.it

Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario 16, 16121 Genova, tel. (+39) 0105576020, mail beriopromozione@comune.genova.it, Portale delle Biblioteche di Genova: https://www.bibliotechedigenova.it

